Exchange cripto FTX recupera US$ 5 bilhões – CMIO

Ativos líquidos incluem dinheiro, criptomoeda e valores mobiliários, dizem advogados da empresa falida

A FTX localizou mais de US$ 5 bilhões, incluindo dinheiro e ativos virtuais, disseram advogados da extinta exchange de criptomoedas a um tribunal de falências de Delaware na quarta-feira.

Os fundos recuperados não incluem os ativos apreendidos pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, que estão em grande parte no token nativo da bolsa, o FTX Token. O valor de mercado total desses fundos totalizou US$ 459,4 milhões às 11h30 GMT.

A troca, no entanto, ainda é “trabalhando para reconstruir o histórico de transações”, de acordo com o advogado da FTX, Andy Dietderich, que disse que os clientes da empresa ainda devem dinheiro, mas o valor é “ainda não está claro.”

“Localizamos mais de $ 5 bilhões em dinheiro, criptomoeda líquida e títulos de investimento líquidos medidos no valor da data da petição”, O advogado de Landis Rath & Cobb, Adam Landis, disse em nome da FTX.

“[It] simplesmente não atribui nenhum valor às participações de dezenas de tokens de criptomoeda ilíquidos, onde nossas participações são tão grandes em relação à oferta total que nossas posições não podem ser vendidas sem afetar substancialmente o mercado do token.”













O novo CEO da FTX, John J. Ray, confirmou anteriormente que pelo menos US$ 8 bilhões em ativos de clientes não foram contabilizados no “pior” caso de controle corporativo que ele já viu.

A exchange de criptomoedas, que já foi classificada como uma das maiores do mundo, entrou com pedido de falência em novembro, causando grandes efeitos em cascata em todo o setor. Nos pedidos iniciais de falência, a administração da empresa indicou um valor entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões em fundos devidos aos clientes.

Na semana passada, Sam Bankman-Fried, o desgraçado fundador da FTX, se declarou inocente de oito acusações criminais em um tribunal federal dos Estados Unidos. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York formou uma força-tarefa para rastrear e recuperar fundos de clientes perdidos e conduzir investigações e processos relacionados ao colapso da bolsa.

