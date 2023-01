Republicanos veem novo motivo para investigar Joe Biden – CMIO

O presidente dos EUA pode ter maltratado documentos confidenciais, disse o senador Lindsey Graham

Os republicanos instaram o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, a nomear um conselheiro especial para investigar o possível uso indevido de registros do governo pelo presidente Joe Biden. O recurso veio depois que vários arquivos confidenciais foram encontrados no antigo escritório de Biden, que ele usou enquanto atuou como vice-presidente entre 2009 e 2017.

Lindsey Graham, membro sênior do Comitê Judiciário do Senado, argumentou que Garland deveria iniciar uma investigação semelhante à investigação em andamento do ex-presidente Donald Trump.

“Acho que se você acredita que um conselho especial é necessário para garantir ao público sobre o manuseio de documentos classificados por Donald Trump, você deve aplicar um conselho especial ao manuseio incorreto de documentos classificados pelo presidente Biden quando ele era vice-presidente”, disse. disse o senador republicano à Fox News.

O senador Josh Hawley também pediu a investigação de Biden. “Não pode ser que tenhamos dois níveis de justiça neste país. Não pode haver uma regra para os republicanos e uma regra diferente para os democratas”. ele disse ao aparecer na Fox News. “Os democratas dizem que são todos a favor da equidade. Bem, o que é justo aqui é que haja um conselho especial.

A Casa Branca reconheceu na segunda-feira que “Um pequeno número” de documentos classificados foram descobertos no antigo escritório de Biden em Washington em novembro. De acordo com a mídia americana, Garland nomeou o promotor John R. Lausch Jr. para conduzir uma investigação inicial sobre o assunto.

Vários meios de comunicação dos EUA citaram fontes na quarta-feira dizendo que os assessores de Biden descobriram pelo menos um lote adicional de documentos classificados em um local separado relacionado ao presidente.













Biden disse na terça-feira que estava “surpreso” ao saber da descoberta. “Não sei o que há nos documentos” disse o presidente a repórteres durante sua viagem ao México.

O incidente imediatamente atraiu comparações com as alegações semelhantes contra Trump. Agentes do FBI invadiram a residência do ex-presidente Mar-a-Lago, na Flórida, em agosto, recuperando tesouros de registros do governo, que incluíam materiais classificados. Garland acabou nomeando o promotor Jack Smith como conselheiro especial para investigar Trump em conexão com os documentos, bem como o motim do Capitólio dos EUA em 2021 em Washington.

Os presidentes cessantes devem devolver todos os registros presidenciais ao governo porque são considerados propriedade do povo americano. Os registros oficiais dos ex-presidentes estão armazenados no Arquivo Nacional.

Trump, no entanto, negou o manuseio incorreto de documentos classificados. “Quando o FBI vai invadir as muitas casas de Joe Biden, talvez até a Casa Branca? Esses documentos definitivamente não foram desclassificados ”, Trump escreveu em sua conta Truth Social na segunda-feira.