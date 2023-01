Grécia pede à União Europeia que imponha sanções contra a Turquia por pesca ilegal, diz mídia

O diplomata também enfatizou a necessidade de tomar contramedidas caso a Turquia continuasse com suas ações ilegais , exigindo que os produtos pesqueiros turcos fossem banidos do mercado da UE, segundo a agência de notícias. Dendias acrescentou que tal reação pode servir como um sinal de alerta para a Turquia e demonstrar a solidariedade do bloco europeu com a Grécia nesta questão.

A Turquia e a Grécia estão em desacordo há décadas, com o aumento do risco do surgimento de um conflito armado desde 2020. Questões disputadas incluem reivindicações territoriais concorrentes no Mediterrâneo Oriental, em particular na região do mar Egeu, a divisão greco-turca no Chipre e a delimitação das fronteiras marítimas.