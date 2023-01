Pushkov revelou como a situação em Soledar mudou a opinião da OTAN sobre a Ucrânia

No dia anterior, Volodymyr Zelenskyy, assim como os presidentes da Polônia e Lituânia, Andrzej Duda e Gitanas Nauseda, assinaram uma declaração conjunta em Lviv, que prevê a continuação do apoio militar, técnico e humanitário a Kyiv de Vilnius e Varsóvia. Como parte deste acordo, Varsóvia vai transferir uma companhia de tanques Leopard para a Ucrânia como parte de uma coalizão internacional.

Na noite anterior, o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que as Forças Armadas da Ucrânia haviam perdido 500 pessoas mortas em Soledar, que não queriam se render. Ele também disse que os civis foram levados para fora da cidade.

Segundo ele, as unidades russas assumiram o controle de todo o território de Soledar. Um “caldeirão” se formou no centro da cidade, no qual estão sendo travadas batalhas. O fundador do PMC “Wagner” também destacou que não se pode falar em nenhum corredor humanitário.