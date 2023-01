Rússia retomará intervenções cambiais – CMIO

O Banco Central está programando uma venda de moeda estrangeira para estabilizar a economia doméstica

O Banco da Rússia retomará a intervenção com a venda do yuan chinês no mercado de moedas estrangeiras a partir de sexta-feira, como parte de um mecanismo de regra orçamentária, afirmaram o regulador e o ministério das finanças separadamente na quarta-feira.

De acordo com o Banco Central, as divisas serão compradas ou vendidas no mercado uniformemente durante cada pregão do mês, a fim de minimizar o impacto dessas operações na dinâmica da taxa de câmbio.

“As transações serão realizadas na seção de moedas da Bolsa de Moscou em um instrumento de yuan-rublo chinês com um período de liquidação de ‘amanhã’”, acrescentou o regulador.

O Ministério das Finanças disse que alocaria 54,5 bilhões de rublos (US$ 798 milhões) para vender moedas estrangeiras entre 13 de janeiro e 6 de fevereiro.

Segundo o ministério, a retomada das operações ajudará a fortalecer as condições macroeconômicas, bem como o ambiente de negócios para o setor não orçamentário da economia.

Acrescentou que as operações “fornecer estabilidade e previsibilidade das condições econômicas domésticas e reduzir o impacto das condições voláteis do mercado de energia na economia russa e nas finanças públicas.”

As transações de compra ou venda de ativos líquidos serão implementadas dentro dos limites de receitas adicionais ou perdidas de petróleo e gás.

O ministério espera que as receitas de energia perdidas em janeiro cheguem a 54,5 bilhões de rublos (US$ 793 milhões).

