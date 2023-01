Na Alemanha, cinco pessoas ficaram feridas durante a dispersão do acampamento de ativistas

A empresa de energia alemã RWE está planejando a mineração de carvão em Lützerath, a sudoeste de Düsseldorf. De acordo com a resolução, a vila deve ser totalmente liberada das pessoas que vivem nela antes do final de janeiro . No entanto, ativistas ambientais que protestam contra a mineração querem manter Lutzerath e se instalaram em casas cujos antigos moradores já se mudaram.