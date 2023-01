O Bolsonaro do Brasil escolheu o país errado para férias políticas? — CMIO

O ex-presidente de direita partiu para os EUA quando seu sucessor de esquerda estava prestes a tomar posse, mas será bem-vindo?

No momento em que os EUA se preparavam para o segundo aniversário de sua insurreição de 6 de janeiro, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi à Flórida após as consequências das eleições em seu próprio país.

De todos os lugares do mundo para onde Jair Bolsonaro poderia ter fugido após sua tumultuada derrota no segundo turno contra seu adversário de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, os Estados Unidos talvez fosse o menos esperado. Afinal, aqui está um país do qual a maioria dos homens procurados – pense em Julian Assange e Edward Snowden – foge, não para. Enquanto isso, as memórias de sua própria chamada ‘insurreição’ ainda estão frescas na mente de muitos americanos, alguns dos quais agora estão segurando as rédeas escorregadias do poder.

Em 6 de janeiro de 2021, após a derrota do então presidente dos EUA, Donald Trump, nas eleições presidenciais de 2020, uma multidão de seus apoiadores desceu ao Capitólio em Washington, DC acreditando que a eleição havia sido “roubado.” Um roteiro semelhante ocorreu esta semana em Brasília, a capital brasileira, quando os apoiadores de Bolsonaro saquearam o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e cercaram o palácio presidencial em mais uma brecha na armadura das eleições controladas por computador.

A violência, que o ex-presidente de direita condenou formalmente, obrigou Lula a decretar estado de emergência na capital até 31 de janeiro. para entregar a faixa presidencial cerimonial a Lula da Silva na posse, uma decisão ousada que o novo líder brasileiro não esquecerá nem perdoará tão cedo.

Muitas das ruas de Brasília foram fechadas esta noite após um dia extraordinário de violência política que ficará nas piores páginas da história brasileira pic.twitter.com/F2Cj079w4h —Tom Phillips (@tomphillipsin) 9 de janeiro de 2023

Em vez de se afastar, o ex-titular brasileiro fugiu para o reduto republicano da Flórida, o que certamente não foi por acaso, considerando que o Sunshine State é o lar de Donald Trump e do governador da Flórida, Ron DeSantis. Isso pode ser inestimável caso Lula faça um pedido de extradição para Bolsonaro. Provavelmente não seria nenhuma surpresa que os Democratas, um partido que nunca perde uma chance de se engajar no teatro político, já estejam fazendo exatamente isso.

“Bolsonaro era um líder autoritário” Joaquin Castro, um legislador democrata do Texas, disse ao âncora da CNN Jim Acosta, acrescentando que o presidente de extrema-direita “Basicamente usou o [Donald] O manual de Trump para inspirar terroristas domésticos a tentar assumir o governo.

“Agora ele está na Flórida, na verdade muito próximo de Donald Trump, ele deveria ser extraditado para o Brasil”, disse. continuou Castro, que também é membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara.

Quase 2 anos depois que o Capitólio dos EUA foi atacado por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil. Devemos nos solidarizar com @LulaOficialgoverno democraticamente eleito. 🇧🇷Os EUA devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida. https://t.co/rzsZl9jwZY — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 8 de janeiro de 2023

No curto prazo, o encontro americano de Bolsonaro o protege de quaisquer emaranhados jurídicos imediatos no Brasil, onde ele está sendo investigado em pelo menos quatro inquéritos criminais. Mas nem é preciso dizer que da Silva, que estava na prisão durante a posse de Bolsonaro em 2019 por acusações de corrupção que mais tarde foram rejeitadas, gostaria de fazer alguma justiça poética a seu inimigo ideológico. Isso ficou claro em uma ameaça velada que Lula fez ao seu antecessor.

“Não carregamos nenhum espírito de vingança contra aqueles que tentaram subjugar a nação aos seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o estado de direito”, disse. da Silva, sem citar o nome de Bolsonaro. “Aqueles que erraram responderão pelos seus erros.”

Da Silva aumentou ainda mais as ameaças ao acusar o ex-governo de cometer “genocídio” ao não decretar medidas cabíveis para combater o vírus Covid-19, que matou quase 700 mil brasileiros.

“As responsabilidades por este genocídio devem ser investigadas e não devem ficar impunes”, disse. ele disse.













É apenas um palpite, mas apenas com base nessas palavras parece bastante improvável que Jair Bolsonaro embarque em um avião de volta ao Brasil em breve, a menos que seja obrigado pela autoridade do governo dos EUA a pedido expresso de Lula.

O governo Biden teria algo a ganhar ao conceder um pedido de extradição para Bolsonaro, caso fosse solicitado? A resposta é, sem dúvida, sim, pois os democratas buscam, para sua própria sobrevivência política, espalhar sua mensagem – seja sobre mudanças climáticas, ideologia transgênero ou fronteiras abertas – em todo o planeta. Ter o Brasil, o sétimo país mais populoso do mundo, a bordo desse rolo compressor global certamente daria aos liberais em todo o mundo algum poder extra de impacto com o qual eles não poderiam contar com o Brasil sob o governo mais nacionalista de Bolsonaro. A situação enfrentada pelos liberais não é diferente daquela enfrentada pela faminta OTAN, que está constantemente em busca de novos aliados (e taxas de filiação) através de crises sempre novas, para que seu próprio propósito de existência não se torne redundante.

Embora Joe Biden e Lula da Silva possam facilmente encontrar interesses mútuos sem a necessidade de arrancar Bolsonaro da Flórida, a chance de derrubar um amigo de Donald Trump, que já está sendo culpado por seus asseclas pelo ataque ao Congresso do Brasil, pode simplesmente ser muito tentadora. para ambos os lados. Seja como for, o Brasil começou bem em 2023, uma tendência que não vai acabar tão cedo.