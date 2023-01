Ações dos EUA enfrentam queda maciça – Morgan Stanley – CMIO

O estrategista-chefe do banco de Wall Street diz que as ações podem cair outros 22% em relação aos níveis atuais

Espera-se que as ações dos EUA sofram quedas muito mais acentuadas do que a maioria das projeções pessimistas delineadas, de acordo com Michael Wilson, estrategista-chefe de ações dos EUA do Morgan Stanley, conforme citado pela Bloomberg.

Em nota de pesquisa vista pela agência, o analista disse que a recessão agravaria a maior queda anual no mercado de ações desde a crise financeira global. Wilson acrescentou que o S&P 500 pode cair muito abaixo dos 3.500 a 3.600 pontos que o mercado estima atualmente, no caso de uma recessão leve.

“O consenso pode estar certo direcionalmente, mas errado em termos de magnitude”, disse ele, acrescentando que o benchmark pode atingir cerca de 3.000 pontos, ou cerca de 22% em relação aos níveis atuais.

O analista alertou, no entanto, que enquanto um pico de inflação fortaleceria os mercados de títulos, “também é muito negativo para a lucratividade.” As margens continuarão a decepcionar até 2023, acrescentou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Bilionários dos EUA são os maiores perdedores em 2022 – Forbes

Enquanto isso, analistas do Goldman Sachs esperam que o impacto positivo da reabertura econômica pós-Covid da China seja ofuscado pela pressão nas margens de lucro, mudanças nas políticas tributárias corporativas dos EUA, juntamente com a recessão iminente.

Os estrategistas do Deutsche Bank Group também dizem que os lucros dos EUA cairão durante o ano atual, acrescentando que as ações podem subir durante a temporada de relatórios do quarto trimestre devido a uma liquidação no final do ano e ao baixo posicionamento do investidor.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT