Surgem detalhes de documentos classificados encontrados no think tank de Biden – CNN – CMIO

Documentos confidenciais da era Obama descobertos em um think tank intimamente ligado ao presidente dos EUA, Joe Biden, incluem materiais que cobrem tópicos como Ucrânia, Irã e Reino Unido, informou a CNN na terça-feira, citando fontes.

Um dia antes, a CBS News informou que em 2 de novembro os advogados pessoais de Biden encontraram uma série de documentos confidenciais no antigo escritório do presidente dos Estados Unidos. A descoberta teria acontecido no Centro Penn Biden de Diplomacia e Engajamento Global da Universidade da Pensilvânia, com os advogados relatando isso aos Arquivos Nacionais dos EUA.

A Casa Branca reconheceu o incidente, com o próprio Biden dizendo que estava “surpreso,” reiterando que sua equipe “cooperando plenamente com a avaliação” sendo conduzido pelo Departamento de Justiça.

De acordo com uma fonte da CNN, os documentos confidenciais foram datados entre 2013 e 2016 e incluíam memorandos de inteligência e materiais informativos sobre vários países estrangeiros. A maioria dos itens descobertos era de importância pessoal para a família Biden, incluindo documentos sobre os preparativos para o funeral de Beau Biden, o falecido filho do presidente, bem como cartas de condolências.













O Departamento de Justiça dos EUA designou o procurador dos EUA em Chicago para investigar o assunto, relataram vários veículos dos EUA. Enquanto isso, de acordo com uma fonte da CNN, o procurador-geral Merrick Garland recebeu um relatório preliminar sobre o inquérito e agora precisa decidir que ação tomar, o que pode incluir a abertura de uma investigação criminal completa.

A controvérsia em torno dos documentos classificados colocou Biden em uma situação difícil, já que apenas alguns meses atrás ele repreendeu o ex-presidente Donald Trump por acumular irresponsavelmente documentos confidenciais em sua residência particular em Mar-a-Lago. Em agosto, o FBI invadiu a propriedade em busca dos materiais, que o ex-presidente se recusou a entregar ao Arquivo Nacional após deixar o cargo. Na época, a agência supostamente apreendeu 300 documentos confidenciais.

Após a revelação, Trump traçou paralelos entre os dois incidentes, argumentando que o FBI agora também deveria invadir a Casa Branca. No entanto, a Casa Branca argumenta que as circunstâncias dos dois casos são completamente diferentes, uma vez que Biden não foi notificado de que estava com os documentos, nem foi solicitado a devolvê-los. A equipe do presidente também revelou rapidamente a descoberta aos Arquivos Nacionais e entregou os documentos, disse.