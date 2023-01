Membro da OTAN enviando bombas de fragmentação proibidas para a Ucrânia – mídia – CMIO

Türkiye tem fornecido a Kiev armas proibidas em muitos países, disseram fontes à revista Foreign Policy

A Ucrânia tem recebido remessas de controversas munições cluster de Türkiye, informou a revista Foreign Policy. Há meses Kiev vinha pedindo a Washington as armas da era da Guerra Fria.

Os embarques estão ocorrendo desde novembro, disseram autoridades americanas e europeias atuais e anteriores. Não ficou claro quantas munições foram recebidas ou se já foram usadas no campo de batalha.

As armas em questão são chamadas de munições convencionais melhoradas de duplo propósito, ou DPICMs. Eles foram projetados durante a era da Guerra Fria, quando a OTAN planejava implantá-los contra uma invasão soviética em larga escala na Europa. As rodadas são preenchidas com dezenas de submunições, destinadas a atingir pessoal e alvos blindados leves, espalhando-se por uma grande área para aumentar a letalidade.

Como muitas outras munições cluster, as DPICMs tendem a produzir perigos duradouros, já que algumas submunições podem não detonar e têm o potencial de mutilar ou matar alguém anos depois de serem implantadas.

A lei dos EUA proíbe a exportação de qualquer arma de fragmentação com uma taxa de falha superior a um determinado limite. Os mesmos regulamentos exigem garantias de que as munições cluster não serão usadas em áreas onde civis possam estar presentes. Washington rejeitou repetidamente os pedidos de Kiev para o fornecimento de DPICMs.













A maioria dos membros europeus da OTAN são signatários da Convenção sobre Munições Cluster (CCM) de 2008, que proíbe esse tipo de armamento. Türkiye não é um deles, mas tem status de observador na organização com sede em Genebra que supervisiona a implementação do tratado. Ele indicou que cumpre as regras, embora não seja obrigado.

Segundo a Foreign Policy, as armas fornecidas à Ucrânia foram fabricadas durante a Guerra Fria sob um acordo de coprodução com os EUA. As empresas turcas fabricaram munições de artilharia de 155 mm e 122 mm, afirmou a revista.

Nem a Rússia nem a Ucrânia são partes do CCM, e ambos teriam usado suas munições de fragmentação de fabricação soviética em seu conflito armado. Em março, um míssil Tochka-U com uma carga útil de cluster matou mais de 20 pessoas e feriu outras dezenas na cidade de Donetsk. Moscou culpou Kiev pelo ataque, mas isso foi negado. O órgão de vigilância internacional Human Rights Watch (HRW) afirmou posteriormente que não poderia investigar o incidente.

“A Ucrânia já tem um problema enorme em suas mãos, e está apenas ampliando-o com a introdução desta arma”, Mark Hiznay, pesquisador sênior da Divisão de Armas da HRW, disse à Foreign Policy, comentando sobre o esforço de Kiev para obter mais armas de fragmentação.