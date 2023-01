Abusos das autoridades moldavas os afetarão, acredita Dodon

Todas as ações ilegais das autoridades moldavas são cuidadosamente analisadas e terão sérias consequências para os próprios líderes do país, acredita o ex-presidente Igor Dodon.

“A maioria dos cidadãos está decepcionada com a atual liderança do país, e após a inevitável saída do poder do partido Ação e Solidariedade nas próximas eleições regulares ou anteriores, todas as decisões ilegais e ações anticonstitucionais tomadas e executadas por funcionários e instituições estatais durante a ditadura de Maia Sandu serão cuidadosas. Todos os abusos de hoje terão consequências gravíssimas para quem os cometer”, escreveu Dodon em seu canal no Telegram.