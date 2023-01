Boris Johnson ‘desapareceu’ em postagem de ex-colega no Twitter — CMIO

Uma foto postada pela conta do Twitter do secretário de negócios britânico Grant Shapps antes de um lançamento espacial aparentemente foi editada para remover o ex-primeiro-ministro Boris Johnson.

A imagem foi postada no domingo antes da tentativa da Virgin Orbit de conduzir o primeiro lançamento espacial a partir do solo britânico. Ele mostrou Shapps durante uma visita ao Spaceport Cornwall, em frente ao foguete LauncherOne ao lado de altos funcionários da empresa e da Agência Espacial do Reino Unido.

Usuários com olhos de águia, no entanto, notaram uma mancha suspeita no centro da imagem e estabeleceram que era evidência de edição de fotos. A foto original, tirada em julho de 2021 e publicada online, mostra o então primeiro-ministro Boris Johnson no lugar vago da imagem.

Shapps atuou como secretário de transportes no gabinete de Johnson e acompanhou o chefe do governo britânico durante sua visita às instalações espaciais há mais de um ano. O tweet com a imagem adulterada foi retirado posteriormente.

“Grant não sabia que alguém havia editado a foto. Ele o removeu assim que foi apontado ”, uma fonte anônima próxima ao secretário disse à mídia britânica. “É claro que ele não endossaria ninguém reescrevendo a história tirando o ex-primeiro-ministro de uma foto. Ele tinha orgulho de servir no governo de Boris.”

O lançamento espacial na segunda-feira terminou em fracasso. O foguete foi impulsionado por um jato Boeing 747 modificado, mas não conseguiu atingir a órbita durante sua ascensão autoalimentada. A Virgin Orbit culpou um “anomalia” durante a queima do motor do segundo estágio do foguete. A tripulação da aeronave ‘Cosmic Girl’ voltou em segurança para casa.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Missão espacial ‘histórica’ do Reino Unido termina em fiasco

O mandato de Johnson como primeiro-ministro terminou no início de setembro de 2022, depois que ele enfrentou uma revolta de membros importantes do partido e alguns funcionários do gabinete. Foi desencadeado por um escândalo sobre a nomeação do suposto criminoso sexual Chris Pincher como vice-chefe do chicote Tory.