Canadá compra presente de ‘alta prioridade’ para a Ucrânia – CMIO

Pela primeira vez, Ottawa adquirirá um sistema de defesa aérea NASAMS dos EUA para doar a Kiev, disse o ministro da Defesa

O Canadá comprará um Sistema Nacional Avançado de Mísseis Superfície-Ar (NASAMS) dos EUA para doá-lo à Ucrânia, anunciou a ministra da Defesa, Anita Anand, na terça-feira.

Em comunicado divulgado após a reunião do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no México, o Departamento de Defesa Nacional descreveu a medida como “uma doação de alta prioridade.” Espera-se que este presente também se torne “a primeira doação canadense de um sistema de defesa aérea para a Ucrânia”, acrescentou.

O anúncio dizia que essa assistência, avaliada em cerca de US$ 406 milhões, vem dos US$ 500 milhões adicionais em ajuda militar a Kiev anunciados por Ottawa em meados de novembro.

Em um tweet na terça-feira, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, agradeceu Trudeau “por nos ajudar a proteger nosso céu” com o NASAMS.













O sistema NASAMS, que pode derrubar mísseis, drones e aviões de guerra, aumentará a defesa aérea da Ucrânia em meio ao ataque da Rússia à sua infraestrutura militar e energética, disse Ottawa. Moscou intensificou seus ataques a essas instalações ucranianas no início de outubro em resposta à sabotagem recorrente em solo russo orquestrada por Kiev.

A Ucrânia já está operando o NASAMS fornecido pelos EUA, com o Pentágono se comprometendo a enviar oito desses sistemas para Kiev.

No entanto, em meados de novembro, as atividades de combate das defesas aéreas ucranianas enviaram ondas de choque em todo o mundo e reacenderam os temores da Terceira Guerra Mundial depois que um míssil ucraniano caiu em uma vila polonesa, matando dois civis. Essas preocupações foram sustentadas por Varsóvia inicialmente culpando Moscou pelo incidente. Mais tarde, porém, admitiu que o projétil havia sido lançado pelas forças de Kiev.

A Rússia alertou repetidamente o Ocidente contra o fornecimento de armas à Ucrânia. Em outubro, comentando a promessa de Washington de fornecer NASAMS a Kiev, o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, reiterou que essa ajuda “prolongaria o conflito e o tornaria mais doloroso para o lado ucraniano”, argumentando também que seria “não altera o resultado final” das hostilidades.