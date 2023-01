G7 quer forçar a Índia a aceitar o teto do preço do petróleo russo – Reuters — CMIO

O G7 pretende impor dois tetos de preço ao petróleo russo em fevereiro, que terão como alvo os produtos refinados negociados com prêmio em relação ao petróleo e aqueles que estão sendo vendidos com desconto, informou a Reuters na terça-feira, citando um funcionário do G7 não identificado.

Restrições adicionais viriam além do teto de preço previamente acordado para produtos petrolíferos, como diesel, querosene e óleo combustível, que deve entrar em vigor em 5 de fevereiro.

Enquanto isso, a Índia também pode aderir ao teto de preço do petróleo russo se os custos do petróleo ultrapassarem US$ 60 por barril, informou o The Telegraph na terça-feira, citando o ministério do petróleo do país e autoridades da indústria.

No final do ano passado, a UE, os países do G7 e a Austrália introduziram um limite de preço para as exportações de petróleo russo por via marítima, que proíbe as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços a navios que transportam petróleo russo, a menos que a carga seja comprada pelo preço estabelecido ou abaixo dele.

Impor um teto de preço para produtos refinados é mais complicado do que limitar apenas o petróleo, disse o funcionário à Reuters, explicando que o preço dos derivados de petróleo “geralmente depende de onde eles são comprados, e não de onde são produzidos.”













O fornecimento de petróleo para a Índia, que permaneceu como o maior importador da Rússia por três meses consecutivos desde dezembro, não foi afetado pelas sanções ocidentais, já que o país está comprando petróleo com desconto, com preços entre US$ 53 e US$ 56 por barril, informou a agência. , citando fontes familiarizadas com o assunto.

A Rússia forneceu um recorde de 1,17 milhão de barris por dia para Nova Délhi em dezembro, um aumento de 24% em relação aos volumes de novembro, de acordo com dados de rastreamento de fluxo de petróleo da empresa de inteligência energética Vortexa.

As autoridades indianas, no entanto, estão “opções de pesagem” para reduzir as importações de petróleo da Rússia se a UE impuser restrições adicionais para as nações que compram petróleo do país sancionado ou se o preço ultrapassar o limite estabelecido de US$ 60 por barril, de acordo com a agência.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT