Todos os voos domésticos dos EUA são suspensos após falha de software – CMIO

A Administração Federal de Aviação (FAA) relatou uma falha no crucial Sistema de Aviso para Missões Aéreas

Uma falha de software no sistema da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), que é usado para enviar informações essenciais às aeronaves, levou o regulador a interromper todas as outras partidas domésticas nos EUA.

O problema afetou o Sistema de Aviso para Missões Aéreas (NOTAM) na manhã de quarta-feira, informou a FAA em comunicado. Isso é usado para comunicar dados cruciais ao controle de tráfego aéreo.

O regulador disse que o acidente estava afetando todos os voos nos Estados Unidos e que sua equipe técnica estava realizando verificações de validação e tentando reiniciar o sistema, mas não deu nenhuma indicação de quanto tempo levaria.

Atualização nº 2 liberada para todas as partes interessadas: ⁰⁰A FAA ainda está trabalhando para restaurar totalmente o sistema de Aviso às Missões Aéreas após uma interrupção. ⁰⁰Enquanto algumas funções começam a voltar a funcionar, as operações do Sistema Aeroespacial Nacional permanecem limitadas. — FAA ✈️ (@FAANews) 11 de janeiro de 2023

No final do dia, a agência disse que havia ordenado a suspensão das partidas domésticas por várias horas, já que o sistema estava gradualmente restaurando a funcionalidade. A FAA afirmou que os aviões que já estavam no céu não corriam risco como resultado da interrupção do NOTAM.

Problemas sérios com voos foram relatados anteriormente pela mídia dos EUA. O FlightAware, um serviço que rastreia esses eventos, relatou mais de 2.500 atrasos e mais de 300 cancelamentos de voos com destino ou origem em aeroportos dos Estados Unidos.

Duas horas após o relatório inicial, o regulador anunciou que a parada de solo havia sido levantada.

O secretário de Transporte dos EUA, Pete Buttigieg, informou o presidente Joe Biden sobre a interrupção, de acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. Há “nenhuma evidência de um ataque cibernético neste momento,” ela adicionou.