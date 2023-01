O primeiro presidente do Cazaquistão, Nazarbayev, perdeu o status de senador honorário

O primeiro presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, perdeu o status de senador honorário, disse Maulen Ashimbayev, presidente da câmara alta do parlamento.

O palestrante disse ainda que no dia 13 de janeiro os deputados em reunião conjunta das câmaras vão considerar inválido o projeto de lei que reconhece a lei constitucional do primeiro presidente da república, Elbasy (líder da nação).

No final de maio do mesmo ano, os deputados adotaram uma resolução correspondente. O serviço de imprensa da câmara explicou que o status foi concedido ao ex-presidente por “uma contribuição notável para a formação dos fundamentos constitucionais e legais da República do Cazaquistão como um estado democrático, secular, legal e social, bem como para a formação e desenvolvimento do parlamentarismo doméstico”.

No verão passado, no Cazaquistão, após os resultados de um referendo, emendas e acréscimos à constituição entraram em vigor. Entre elas está a exclusão da lei básica do país de todas as referências ao primeiro presidente. Em particular, a cláusula afirmando que o status e os poderes de Nazarbayev são determinados pela constituição e pela lei constitucional foi removida do Artigo 46.