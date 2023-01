Explosão mortal em Cabul mata 20 – mídia – CMIO

Múltiplas vítimas foram relatadas, com a explosão supostamente visando o ministério das Relações Exteriores do Talibã

Uma explosão na capital afegã de Cabul matou pelo menos 20 pessoas na quarta-feira, disse uma autoridade do Talibã. A explosão aparentemente ocorreu do lado de fora do prédio do Ministério das Relações Exteriores do governo talibã, com fotos da cena supostamente mostrando a rua repleta de destroços e cadáveres.

Um porta-voz da polícia de Cabul confirmou ao Ariana News que a explosão aconteceu do lado de fora do Ministério das Relações Exteriores e “causaram baixas”. A agência de notícias afegã compartilhou uma foto das aparentes consequências do ataque, na qual corpos imóveis podiam ser vistos espalhados na estrada fora dos muros fortificados do ministério.

QUEBRA: #explosão no #Cabul moradores de Cabul relataram ter ouvido uma forte explosão no centro da cidade por volta das 15h40. Fontes dizem que a explosão ocorreu perto do Ministério das Relações Exteriores, mas as autoridades ainda não forneceram detalhes. pic.twitter.com/Beysbgf6RF — Ariana News (@ArianaNews_) 11 de janeiro de 2023

Um funcionário do ministério da informação do Talibã disse à Reuters que um homem-bomba tentou entrar no complexo do Ministério das Relações Exteriores, mas falhou e detonou a si mesmo do lado de fora. O funcionário disse que pelo menos 20 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas.

Relatos nas redes sociais sugerem que oficiais do Talibã podem estar se reunindo com uma delegação chinesa no momento da explosão. Embora esses relatórios não tenham sido confirmados, diplomatas talibãs e chineses se reuniram em Cabul na semana passada para assinar um acordo de extração de petróleo.

A situação de segurança em Cabul permanece precária desde que o Talibã voltou ao poder após a retirada das forças armadas dos EUA em 2021. Uma explosão mortal ocorreu do lado de fora de um aeroporto militar da cidade no início do mês, enquanto um ataque a bomba e tiros contra um hotel em dezembro matou cinco cidadãos chineses e vários militares e policiais afegãos.

O ISIS-K, uma ramificação regional do grupo terrorista Estado Islâmico, assumiu a responsabilidade por ambos os ataques, bem como por um ataque suicida à embaixada russa em Cabul em setembro, no qual dois funcionários da embaixada foram mortos.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, expressou suas condolências pelos desaparecidos no “ato terrorista” na quarta-feira.