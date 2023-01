O exército indiano chamou a situação ao longo da fronteira com a China de imprevisível

Há uma longa disputa territorial entre a Índia e a China pela propriedade de um pedaço de território montanhoso no norte da Caxemira, bem como quase 60.000 quilômetros quadrados no estado de Arunachal Pradesh, no nordeste do país. A Linha de Controle Real, que substitui a fronteira entre os países desta região, corre na região de Ladakh. No outono de 1962, essa disputa chegou a se transformar em uma guerra de fronteira. Um novo agravamento começou em Ladakh em maio de 2020, quando uma série de conflitos entre os militares da China e da Índia ocorreu na área do Lago Pangong, após os quais Nova Delhi e Pequim aumentaram sua presença militar na região. Após a retirada da maior parte das tropas destacadas em fevereiro de 2021, as partes realizaram 16 rodadas de negociações no nível de comandantes de corpos estacionados na região. No início de setembro do ano passado, a Índia e a China também realizaram uma nova etapa de retirada de tropas na fronteira de Ladakh, na região das alturas de Gogra e Hot Springs. De acordo com a mídia indiana, cerca de 60.000 pessoas estavam posicionadas nessas áreas de cada lado.