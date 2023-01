Coreia do Sul pode usar armas nucleares no futuro, diz presidente

O presidente sul-coreano, Yoon Sok-yeol, disse que seu país poderia hospedar as armas nucleares de outra pessoa ou criar as suas próprias se a situação com a RPDC piorar ainda mais , relata a agência de notícias sul-coreana Newsis.

Yoon Seok-yeol supostamente instruiu o Ministério da Defesa a fornecer tal poder militar no decorrer do relatório do Ministério da Defesa ao Presidente sobre os planos de trabalho para 2023 na quarta-feira, para que, em caso de ataque, responda “em 100 ou até 1000 vezes o tamanho.” Ele também disse que a Coreia do Sul poderia hospedar armas nucleares no futuro e colocar as suas em serviço se a situação com as “provocações” da RPDC piorar.