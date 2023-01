Os preços do petróleo podem subir acima de $ 100 este ano – Goldman Sachs – CMIO

O fortalecimento da demanda global e a reabertura da China podem elevar os preços do petróleo acima de US$ 100 por barril este ano, informou o preço do petróleo na terça-feira, citando uma previsão recente do Goldman Sachs.

O banco de investimentos dos EUA espera que o petróleo Brent seja negociado a US$ 105 por barril até o quarto trimestre de 2023 e diz que a demanda por petróleo aumentará em 2,7 milhões de barris por dia (bpd) este ano. No entanto, no segundo semestre de 2023 o mercado pode voltar ao déficit, alertaram os economistas.

A previsão ocorre quando a China anunciou enormes cotas de importação de petróleo após reabrir suas fronteiras e dar permissão a 44 refinarias privadas para importar 111,82 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto, informou a Bloomberg, citando traders familiarizados com o assunto.

Os preços do petróleo subiram 4% na segunda-feira com as notícias sobre a reabertura da maior economia da Ásia, dando motivos para a expectativa de que o fortalecimento do crescimento da demanda global permitiria à aliança Opep+ reverter seu corte de produção de outubro no segundo semestre do ano.

No entanto, o Goldman Sachs disse que, se o mercado ficar mais fraco, a aliança “poderia manter seus cortes de outubro ou reduzir ainda mais a produção, devido ao seu significativo poder de preço”.

Embora os economistas alertem que os mercados estarão apertados no primeiro trimestre devido a uma desaceleração em muitas economias ricas, o banco ainda espera o que chama de “novo superciclo” em commodities, dizendo que elas parecem destinadas a ser o tipo de ativo de melhor desempenho em 2023.

