Elite de Davos preocupada com crise de custo de vida – CMIO

Os governos devem cooperar para enfrentar uma mistura de riscos para evitar uma grande crise, alertam especialistas do Fórum Econômico Mundial

A crise do custo de vida, a recessão iminente e o aumento da dívida são as maiores ameaças de curto prazo que a economia global enfrenta, alertou o Relatório anual de riscos globais do Fórum Econômico Mundial (WEF).

O mundo dificilmente verá algum alívio nos próximos dois anos, enquanto os países lutam contra “crises de energia, inflação, alimentos e segurança”, disse a pesquisa anual com 1.200 profissionais do governo, empresas e sociedade civil, publicada antes da cúpula de Davos.

Dois terços dos entrevistados sugeriram que vários choques decorrentes da recente pandemia de Covid-19 e um conflito em andamento na Ucrânia causarão problemas à economia global no futuro próximo, enquanto um quinto dos especialistas está prevendo “resultados catastróficos” dentro de uma década.

“Estamos olhando para algo que parece novo, mas ao mesmo tempo estranhamente familiar,” líder de gerenciamento de risco para a Europa Continental na Marsh, Carolina Klint, disse à CNBC. “Assim, vemos um retorno de alguns riscos mais antigos que sentimos ter feito um bom progresso em termos de solução, mas agora estão de volta ao mapa de riscos”, disse. ela adicionou.

A crise do custo de vida é vista como o risco mais imediato que está “muito difícil de aceitar” pois atinge as populações mais vulneráveis.













“Os governos agora estão realmente trabalhando para mitigar esse impacto, ao mesmo tempo em que tentam se proteger da espiral inflacionária e do serviço de dívidas historicamente altas”, disse. Klint concluiu.

Os autores do relatório pedem cooperação global e afirmam que, se as autoridades não conseguirem administrar a crise atual, elas “corre o risco de criar sofrimento social em um nível sem precedentes, à medida que os investimentos em saúde, educação e desenvolvimento econômico desaparecem, corroendo ainda mais a coesão social”.

Saadia Zahidi, diretora administrativa do WEF, que acredita que o mundo pode estar entrando em uma “círculo vicioso,” avisa que “Nessa mistura já tóxica de riscos globais conhecidos e crescentes, um novo evento de choque, de um novo conflito militar a um novo vírus, pode se tornar incontrolável.”

O mundo pode enfrentar um desafio de “policrise” num futuro próximo, com problemas sobrepostos, disse o relatório, destacando “rivalidade de recursos” como uma das maiores ameaças, já que os países entraram na competição global por recursos naturais.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT