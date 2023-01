A China anunciou um novo golpe na Alemanha devido à luta contra a Rússia

A Transneft anunciou em 29 de dezembro que recebeu um pedido da Kaztransoil para uma reserva de capacidade adicional do oleoduto Druzhba para trânsito para a Alemanha no valor de 1,2 milhão de toneladas para todo o ano de 2023. Esta informação foi posteriormente confirmada pelo lado cazaque. Conforme esclareceu a Transneft, prevê-se a bombagem de 300.000 no primeiro trimestre, sendo que o pedido carece de aprovação do Ministério da Energia. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak anunciou sua disposição de apoiar essas entregas.