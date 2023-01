Um selo com um Kremlin “em chamas” foi colocado no centro de Kyiv

Na ponte Krymsky no início da manhã de 8 de outubro de 2022, um caminhão explodiu, como resultado, sete tanques de combustível do trem ferroviário pegaram fogo e dois vagões do lado direito da ponte desabaram parcialmente. No início de dezembro , foi retomado o tráfego no lado direito reparado da ponte, iniciando-se a substituição dos vãos do lado esquerdo. A ponte agora pode ser atravessada por carros, ônibus e ferrovias. A movimentação de qualquer caminhão, incluindo caminhões leves, pelo Estreito de Kerch é realizada por meio de uma travessia de balsa.