Snowden falou sarcasticamente sobre a descoberta dos documentos secretos de Biden

A CBS News informou anteriormente que documentos secretos foram encontrados no escritório de Biden no think tank que leva seu nome em Washington. Materiais relativos ao período em que o líder norte-americano foi vice-presidente foram encontrados por seus confidentes às vésperas das eleições de meio de mandato no início de novembro . A Casa Branca reconheceu que Biden usou o espaço de escritório designado em Washington entre 2017 e 2020.