Policial queimado até a morte enquanto persistem os protestos no Peru – CMIO

Uma multidão enfurecida incendiou um carro de patrulha um dia depois que 17 civis morreram em um confronto com as autoridades

O governo de Lima confirmou na quarta-feira a morte do primeiro policial desde o início dos protestos contra a deposição do presidente Pedro Castillo no mês passado. Manifestantes na cidade de Juliaca, no sul, emboscaram uma viatura depois que 17 civis locais foram mortos no dia anterior, em confronto com a polícia.

Os restos mortais queimados do oficial José Luis Soncco Quispe foram encontrados perto do carro patrulha que foi atacado na manhã de terça-feira, informou o Ministério do Interior do Peru. Seu parceiro, Ronald Villasante Toque, ficou ferido e foi levado para um hospital em Lima. Em um relatório telefônico à sede, ele disse que mais de 300 pessoas lançaram um “ataque selvagem” na viatura policial.

Relatórios iniciais também afirmaram que os agressores haviam apreendido os coletes e armas dos policiais, incluindo duas pistolas de serviço e um fuzil de assalto AKM. No entanto, a polícia disse mais tarde que as armas foram encontradas dentro do carro patrulha incendiado.

Juliaca fica no sudeste do Peru, perto do Lago Titicaca e da fronteira com a Bolívia. Na segunda-feira, pelo menos 17 civis foram mortos e outros 30 ficaram feridos em confrontos com a Polícia Nacional do Peru (PNP) perto do aeroporto local. Na procissão fúnebre dos mortos na quarta-feira, os manifestantes decoraram seus caixões com notas manuscritas, declarando "Dina me assassinou com balas" referindo-se à presidente interina Dina Boluarte.













O ministro do Interior, Victor Rojas, disse que as mortes resultaram de legítima defesa dos policiais de cerca de 9.000 pessoas que, segundo ele, tentaram invadir o aeroporto e atacaram a polícia com armas improvisadas e explosivos. Tornou-se “impossível controlar a multidão”, Rojas disse, acusando os manifestantes de querer criar “caos sobre caos”.

Castillo foi preso e acusado em 7 de dezembro, depois de tentar dissolver o Congresso e convocar eleições antecipadas. Os legisladores o acusaram de rebelião e promoveram o vice-presidente Boluarte em seu lugar. Os partidários de Castillo consideram isso um golpe ilegítimo contra a democracia. O Peru teve cinco presidentes nos últimos cinco anos, com o Congresso citando o “incapacidade moral” provisão da constituição para remover do cargo aqueles que não são do seu agrado.

Tweetando da prisão na terça-feira, Castillo disse que a história vai lembrar os peruanos “assassinado por defender o país da ditadura golpista”, e essa “o terror é a última bala de um regime encurralado pelo povo.”

Pelo menos 47 pessoas morreram em conexão com os protestos, de acordo com dados oficiais do governo publicados na terça-feira. Isso inclui o oficial, 39 manifestantes, bem como sete civis que morreram em “acidentes de trânsito ligados a bloqueios de estradas de protesto”.

O general de polícia Maximo Ramirez de la Cruz disse na semana passada que mais de 300 policiais ficaram feridos em confrontos com manifestantes, 19 dos quais acabaram no hospital.