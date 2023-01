Militantes do EI assumiram a responsabilidade pela explosão perto do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão

O grupo terrorista “Estado Islâmico” * reivindicou a responsabilidade pela explosão perto do prédio do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão em Cabul, informou o canal de TV Al-Arabiya, citando uma declaração do grupo.

Anteriormente, fontes disseram à RIA Novosti que uma explosão ocorreu em Cabul, perto do prédio do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão, e tiros também foram ouvidos. Khalid Zadran, porta-voz da polícia da cidade, confirmou esta informação. Um porta-voz do Talibã (o movimento talibã**) afirmou que um homem-bomba tentou entrar no prédio do Ministério das Relações Exteriores, mas foi impedido pela segurança, após o que realizou uma explosão.