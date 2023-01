Urânio encontrado no aeroporto de Heathrow – CMIO

Não está claro se o pacote era destinado a uma bomba suja ou a uma pilha de sucata

A polícia de contraterrorismo está investigando a chegada de uma carga contaminada com urânio no aeroporto de Heathrow, em Londres. O incidente gerou uma onda de alarme na mídia britânica.

A notícia da interceptação – que ocorreu em 29 de dezembro – foi relatada pela primeira vez pelo The Sun, um tablóide britânico. Pintando a descoberta como frustrada “trama nuclear”, o jornal afirmou na terça-feira que o “envio mortal” teve origem no Paquistão e foi enviado via Omã para um cidadão iraniano no Reino Unido.

No entanto, a Polícia Metropolitana de Londres disse aos repórteres que “uma quantidade muito pequena de material contaminado” foi identificado por oficiais da Força de Fronteira durante uma triagem de rotina, levando a uma investigação de contraterrorismo.

O comandante Richard Smith, do departamento de contraterrorismo do Met, disse que o pacote “não parece estar ligado a nenhuma ameaça direta”, e “foi avaliado por especialistas como não representando nenhuma ameaça para o público.”













Citando fontes anônimas, a BBC informou que o urânio foi encontrado em um carregamento de sucata, e que poderia ter ido parar lá como resultado de “mau atendimento”.

A reportagem do The Sun desencadeou um frenesi na mídia no Reino Unido. O The Sun citou um ex-comandante de defesa nuclear dizendo que o material poderia ter sido “usado em uma bomba suja,” e outro “ex-chefe do exército” como dizendo que poderia ter sido destinado para uso em um “conspiração de assassinato”. O Daily Mail afirmou que os investigadores estão seguindo o “bomba suja” ângulo, enquanto o Daily Express descreveu o incidente como “uma corrida a seco” para um plano de bomba real, citando um suposto especialista em segurança.

Não há evidências para nenhuma dessas alegações, e Smith disse que o incidente provou que o processo de triagem em Heathrow funcionou exatamente como deveria.