Meta de Lula, integração pode reduzir turbulências na América do Sul, apontam especialistas

No último domingo (8), um grupo de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiu os prédios dos Três Poderes em Brasília e deixou um rastro de destruição. O episódio rendeude diversas autoridades mundiais, reforçando a liderança de Lula, segundo especialistas. Ao mesmo tempo, no Peru, a repressão promovida pelo governo de Dina Boluarte — que assumiu após a derrubada do ex-presidente Pedro Castillo —. Na Bolívia, opositores do governo Luis Arce realizaram protestos violentos no fim de 2022 e, aumentando as tensões.