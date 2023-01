VP evita tentativa de assassinato – CMIO

A vice-presidente colombiana, Francia Marquez, disse que sua equipe de segurança encontrou uma bomba de pregos de “alta potência” colocada no caminho para sua casa

A vice-presidente colombiana, Francia Marquez, disse na terça-feira que sua equipe de segurança frustrou uma tentativa de assassiná-la com uma bomba na estrada. A descoberta ocorreu dias depois que o presidente Gustavo Petro anunciou uma grande trégua no conflito armado de décadas no país.

O dispositivo foi descoberto em uma estrada que leva à casa da família de Marquez no vilarejo de Yolombo na segunda-feira, escreveu o vice-presidente em um post no Twitter. Os agentes da lei realizaram uma demolição controlada do dispositivo logo após encontrá-lo, acrescentou ela.

Marquez postou fotos do dispositivo, juntamente com um relatório policial afirmando que continha entre sete e nove quilos de nitrato de amônio e pó de alumínio, compostos que quando misturados criam um poderoso explosivo chamado ammonal. O pacote também continha “poeira e estilhaços”, afirmou o relatório.

Integrantes do meu equipamento de segurança armaram um artefato com mais de 7 quilos de material explosivo na via que conduz à minha residência familiar na vereda de Yolombó, em Suarez, Cauca. O mesmo foi destruído de maneira controlada por antiexplosivos pessoais da SIJIN. pic.twitter.com/gUpYQVOfFD — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) 10 de janeiro de 2023

Ex-ativista ambiental, Marquez já sobreviveu a uma tentativa de assassinato, quando homens armados abriram fogo contra uma reunião da qual ela participava em 2019.

Márquez foi eleito ao lado do ex-guerrilheiro de esquerda Gustavo Petro em junho, com a dupla liderando o primeiro governo de esquerda da Colômbia. Na véspera de Ano Novo, Petro anunciou um acordo de trégua entre o governo e cinco grandes grupos armados.

Esses grupos, juntamente com dezenas de outros, lutam pelo poder político e pelo controle da produção de cocaína desde meados da década de 1960 em um conflito que custou cerca de 450.000 vidas, de acordo com um relatório publicado em julho passado por uma comissão da verdade nomeada pelo governo.

Atualmente não está claro quem estava por trás da tentativa de ataque a bomba em Marquez.