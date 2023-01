Reino Unido enviará tanques para a Ucrânia – CMIO

Uma vez considerado um passo longe demais, o fornecimento de tanques pesados ​​para Kiev agora está sendo discutido publicamente por várias nações ocidentais.

A Grã-Bretanha fornecerá à Ucrânia os principais tanques de batalha, disse um porta-voz do primeiro-ministro Rishi Sunak a repórteres na quarta-feira. A declaração veio depois que a Polônia disse que iria transferir tanques de fabricação alemã para as forças de Kiev, com a permissão de Berlim.

O porta-voz disse que Sunak pediu ao secretário de Defesa, Ben Wallace, que “trabalhar com parceiros” ir “mais e mais rápido com nosso apoio à Ucrânia, incluindo o fornecimento de tanques.”

Um anúncio formal provavelmente será feito em conjunto com vários aliados da OTAN da Grã-Bretanha, como foi o caso na semana passada, quando os EUA, a França e a Alemanha anunciaram juntos que enviariam veículos de combate de infantaria para a Ucrânia.

Autoridades dos EUA já disseram que não enviariam tanques M1 Abrams de fabricação americana para a Ucrânia, citando os pesados ​​requisitos de manutenção dos veículos. No entanto, a Polônia anunciou na quarta-feira que forneceria a Kiev vários tanques Leopard de fabricação alemã, uma decisão que requer sinal verde de Berlim.













Embora o governo alemão oficialmente não tenha planos de doar nenhum de seus próprios Leopards, o ministro da Economia, Robert Habeck, disse na segunda-feira que não descartaria tal medida. Enquanto isso, Kiev está confiante de que a aparente cautela da Alemanha é ilusória.

“A Alemanha fará isso de qualquer maneira em uma data posterior”, O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse ao canal de notícias Tagesschau na quarta-feira. “Já vimos isso com os obuses autopropulsados, com o sistema antiaéreo IRIS-T e, mais recentemente, com os sistemas Marder e Patriot.”

A decisão da Grã-Bretanha também foi telegrafada para a mídia nos últimos dias, com autoridades dizendo à Sky News na segunda-feira que o governo de Sunak estava discutindo a possibilidade de “algumas semanas,” e que o Reino Unido “pode oferecer cerca de dez” tanques.

De acordo com a Sky, um anúncio oficial pode ser feito por vários países em 20 de janeiro, quando o ‘Grupo de Contato’ liderado pelos EUA para armar a Ucrânia está programado para se reunir a seguir.