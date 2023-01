Zelensky diz esperar mais da OTAN do que “portas abertas”

No final de setembro , Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia estava se candidatando para ingressar na OTAN de maneira acelerada. A realização de tal procedimento agora não é oportuna, observou Jake Sullivan, assistente do presidente dos Estados Unidos para segurança nacional. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, comentando a declaração de Zelensky, reconheceu a posição inalterada do bloco sobre o direito de cada país determinar seu próprio caminho e sobre a política de “portas abertas”, mas enfatizou que a aliança concentraria seus esforços em ajudar Kyiv a se defender .