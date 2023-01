China adverte o Ocidente sobre a África – CMIO

Pequim quer que continente seja palco de cooperação internacional, não de rivalidade de grandes potências

Promovendo o investimento de Pequim no desenvolvimento e modernização da África durante sua primeira viagem ao exterior, o novo ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, disse na quarta-feira que o continente não deve se tornar um campo de batalha de potências mundiais rivais.

Qin iniciou sua turnê por cinco países na Etiópia na quarta-feira, inaugurando a nova sede do Centro Africano de Controle de Doenças (CDC), construído por engenheiros chineses. Enquanto em Adis Abeba, ele se reuniu com a liderança etíope e visitou a sede da União Africana. Ele deve visitar Egito, Angola, Benin e Gabão antes de retornar à China.

“A África deve ser um grande palco para a cooperação internacional, não uma arena para a competição entre grandes países”, Qin disse em uma conferência de imprensa com o presidente da Comissão da UA, Moussa Faki.

Qin, o ex-embaixador chinês nos EUA, tornou-se ministro das Relações Exteriores no mês passado. Ele manteve a tradição de viajar para a África como o primeiro destino estrangeiro no ano novo, que, segundo ele, acontece há 33 anos sem interrupções.

Falando na abertura do África CDC, ele delineou a visão de Pequim para as relações com a África, dizendo que os dois sempre terão um futuro compartilhado. “não importa como o ambiente internacional mude.”













“Hoje, nosso mundo, nossos tempos e nossa história estão mudando como nunca antes. A ascensão coletiva dos países em desenvolvimento é irreversível”, Qin disse, acrescentando que a China e a África devem “opor-se à hegemonia, ao bullying, à arrogância e à discriminação racial e, em conjunto, salvaguardar o verdadeiro multilateralismo e promover maior democracia nas relações internacionais.”

Qin insistiu que a política de Pequim se baseava nos princípios da “sinceridade, resultados reais, amizade e boa fé, e de buscar o bem maior e interesses compartilhados.”

China “não faz promessas vãs, muito menos pressiona os outros contra sua própria vontade”, disse ele no discurso no África CDC. “Quando for entregue aos nossos amigos africanos, a sede do África CDC será totalmente dirigida e gerida pela UA sem qualquer interferência da China.”

Os EUA e seus aliados europeus – muitos dos quais costumavam ser potências coloniais na África – há muito acusam a China de praticar “armadilha da dívida” diplomacia. Após a reunião com o PM etíope Abiy Ahmed, Qin anunciou que a China cancelaria uma parte da dívida de Adis Abeba.

No ano passado, Pequim perdoou 23 empréstimos a 17 países africanos. A Etiópia emprestou quase US$ 14 bilhões da China desde 2000 e busca alívio desde 2021, citando a devastação causada pelo conflito em Tigray.