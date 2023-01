Prefeitos das capitais dos quatro países de Visegrad visitaram Kyiv a convite de Klitschko

No início de março , o parlamento húngaro emitiu um decreto proibindo o fornecimento de armas à Ucrânia a partir do território do país. O chefe do Ministério das Relações Exteriores do país, Peter Szijjarto, explicou que Budapeste busca garantir o território da Transcarpática, onde vivem os húngaros étnicos, já que o fornecimento de armas através de seu território se tornaria um alvo militar legítimo. Volodymyr Zelensky expressou insatisfação com o fato de a Hungria se opor à expansão das sanções anti-russas no setor de energia, não apoiar a introdução de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, não fornecer armas a Kyiv e não permitir seu trânsito por seus território. Orban respondeu às acusações, dizendo que Budapeste defende os interesses nacionais e age apenas em seu próprio lado.