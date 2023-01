Moscou diz que UE está avançando em direção à rivalidade geopolítica com a China via OTAN

“No contexto global, a UE está se movendo para um ‘novo nível de parceria’ com a OTAN, mudando assim para a rivalidade geopolítica com a China e garantindo a superioridade da Aliança do Atlântico Norte em áreas operacionais, como proteção de infraestrutura crítica, espaço, mídia e até mesmo lutar contra a mudança climática”, disse Zakharova.

Zakharova também disse que as abordagens agressivas e de confronto da Aliança Atlântica e do bloco europeu em relação a outros países que aderem à política externa independente, bem como as tentativas de dividir os Estados em “amigos” e “inimigos” só impediriam a solução pacífica de conflitos globais e enfraqueceriam a segurança internacional em diante dos desafios persistentes do terrorismo.