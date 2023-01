UE pede compensação a Israel — CMIO

Um grupo de eurodeputados exigiu que Israel pagasse pela demolição de estruturas palestinas financiadas pela UE

O comissário europeu para gerenciamento de crises, Janez Lenarcic, disse em resposta aos legisladores no fim de semana que Bruxelas pediu repetidamente a Israel para pagar por casas demolidas na Cisjordânia que foram construídas com ajuda financeira da UE ou de seus estados membros.

De acordo com o jornal israelense Haaretz, a declaração escrita de Lenarcic seguiu-se a uma carta escrita por 24 eurodeputados à Comissão de Gerenciamento de Crise, exigindo que Israel compensasse o bloco europeu pela perda do dinheiro dos contribuintes da UE.

“Em termos financeiros, Israel não assumiu as consequências das demolições ilegais e das violações dos direitos humanos”, afirmou. leu a carta, de acordo com o Haaretz.

Em sua resposta, Lenarcic afirmou que a UE sempre condenou “Política de assentamento de Israel e ações ilegais tomadas neste contexto,” acrescentando que o bloco em várias ocasiões solicitou que Israel “devolver ou compensar bens financiados pela UE que tenham sido demolidos, desmantelados ou confiscados”.

No entanto, apesar de trabalhar para receber essa compensação por via diplomática e política, o comissário admitiu que um “uma lista de possíveis opções para garantir a compensação de Israel pelo financiamento da UE perdido em demolições” ainda não foi objecto de discussão no Conselho da Europa.













“Cabe ao Conselho, deliberando por unanimidade, decidir sobre a eventual adoção de medidas restritivas da UE”, disse. concluiu Lenarcic.

De acordo com o Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), nos primeiros oito meses de 2022, mais de 700 pessoas foram deslocadas depois que as autoridades israelenses demoliram, apreenderam ou forçaram pessoas a demolir um total de 590 estruturas de propriedade de palestinos em todo o mundo. Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Somente em julho e agosto, Israel derrubou cerca de 202 estruturas, 29 das quais foram fornecidas como ajuda humanitária financiada por doadores.

O relatório observou que os números de 2022 mostraram um declínio em comparação com o ano anterior, quando as autoridades israelenses demoliram um total de 911 estruturas e deslocaram 1.209 pessoas.