Gigante petrolífera russa quer fornecer gás à China – Kommersant — CMIO

A petrolífera russa Rosneft pretende exportar gás natural diretamente para a China através da segunda rota do oleoduto Power of Siberia, que está sendo desenvolvido pela Gazprom, informou o jornal comercial Kommersant na segunda-feira, citando fontes próximas ao assunto.

A Rosneft está tentando exportar gás natural de suas reservas localizadas no sul do território de Krasnoyarsk e na região de Irkutsk, que contêm um trilhão de metros cúbicos e 0,5 trilhão de metros cúbicos de gás, respectivamente.

Além de ser a maior empresa de petróleo da Rússia, a Rosneft também é a terceira maior produtora de gás natural do país, depois da Gazprom e da Novatek.

O presidente-executivo da Rosneft, Igor Sechin, enviou uma carta ao presidente russo, Vladimir Putin, em dezembro, pedindo para incluir a empresa como potencial fornecedora de gás por meio do gasoduto Power of Siberia 2, além da líder do projeto Gazprom, fontes familiarizadas com o conteúdo do documento disse à mídia.













A empresa espera que o Kremlin leve em consideração “os volumes de produtores independentes para obter um efeito sinérgico na construção do gasoduto.”

Segundo o relatório, o presidente russo instruiu o vice-primeiro-ministro Alexander Novak a resolver o problema com a Rosneft e a Gazprom em dezembro.

O gasoduto Power of Siberia, que entrou em operação no final de 2019 após oito anos de construção, está sendo usado para enviar gás para a China sob um acordo bilateral de longo prazo entre os dois países. O mega gasoduto, que deverá ser concluído e se tornar totalmente operacional até 2025, fornecerá à China 38 bilhões de metros cúbicos de gás natural russo anualmente, a partir de 2024.

Espera-se que o Power of Siberia 2, a segunda rota do gasoduto, entre em operação em 2030. Ele conectará campos de gás no oeste e no leste da Rússia para fornecer gás à China via Mongólia.

