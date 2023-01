Regulador de aviação dos EUA suspende proibição de voos

Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) relatado sobre a remoção do bloqueio na saída de aeronaves, que foi introduzido devido a uma falha no sistema de alerta ao piloto.

Anteriormente, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) relatou uma falha no sistema de alerta do piloto, a situação afetou a operação do sistema nacional de controle de tráfego aéreo. Estamos falando de um mau funcionamento do sistema de alerta NOTAM, responsável por enviar informações em tempo real aos pilotos sobre perigos e restrições de voo.