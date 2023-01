Grã-Bretanha e Japão assinam pacto de defesa – CMIO

Report This Content

As tropas do Reino Unido e do Japão serão posicionadas no território uma da outra, enquanto Tóquio aprofunda seu alinhamento com as potências da OTAN

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e seu homólogo japonês, Fumio Kishida, assinarão um importante acordo de defesa na quarta-feira, anunciou o gabinete de Sunak. Com a Grã-Bretanha e seus aliados da OTAN focados em se opor à Rússia e à China, o Japão está aprofundando sua cooperação com a máquina militar ocidental. O ‘Acordo de Acesso Recíproco’ permitirá que ambos os países enviem tropas para o solo um do outro e mantenham “maior e mais complexo” exercícios militares conjuntos, de acordo com um comunicado de Downing Street. Enquanto o Japão já abriga cerca de 50.000 soldados dos EUA, a assinatura de quarta-feira tornará o Reino Unido a primeira nação europeia a ter um acordo de acesso recíproco com o Japão. A Austrália tem um acordo desse tipo com o Japão desde 2007, embora esse pacto tenha se tornado não vinculante quando foi renovado em outubro. A assinatura ocorre um mês depois que o Japão, o Reino Unido e a Itália anunciaram que se uniriam para desenvolver um caça a jato de sexta geração, fundindo programas de jatos nacionais separados.









Esses desenvolvimentos marcam um passo significativo do Japão para longe de sua constituição pós-Segunda Guerra Mundial, que compromete o país com uma política externa pacifista e determina que suas forças armadas sejam uma força estritamente defensiva e de manutenção da paz. No entanto, o Japão aderiu ao renovado Diálogo de Segurança Quadrilateral – uma aliança militar frouxa com os EUA, Índia e Austrália explicitamente destinada a combater a China no “Indo-Pacífico” região – em 2017, e em dezembro anunciou a duplicação de seu orçamento militar, citando mísseis “ameaças de mísseis” da China e da Coreia do Norte. Tóquio também se juntou ao Ocidente ao sancionar a Rússia por causa do conflito na Ucrânia e planeja posicionar mísseis supersônicos perto das ilhas do nordeste da Rússia. Moscou considera este plano para representar “um sério desafio” à sua segurança. Sunak e Kishida devem discutir a Ucrânia e a China na quarta-feira, com o gabinete do primeiro-ministro britânico afirmando que eles conversariam sobre “a necessidade de manter nosso apoio coletivo” para Kiev e fortalecer suas forças armadas.

