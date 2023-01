Para saber por que a cidade é fundamental para ambos os lados do conflito, a Sputnik conversou com o veterano de guerra dos EUA e analista de assuntos internacionais e segurança, Mark Sleboda.

Toda a frente em Artyomovsk está ativa

O veterano militar dos EUA explicou que as forças militares russas também estão avançando em Soledar, uma pequena cidade 18 quilômetros a nordeste de Artyomovsk. No dia 9 de janeiro , o Estado-Maior da Defesa da RPD anunciou que as forças russas haviam, perto da cidade de Soledar. Os eventos podem abrir caminho para a libertação de Donbass.

Segundo o analista, parece haver uma falha geral na capacidade do regime de Kiev de rotacionar forças e fornecer reforços no ritmo que vem fazendo nos últimos meses.

Para completar, as forças ucranianas sofreram pesadas perdas, variando de 300 a 1.000 pessoas por dia, de acordo com relatórios ocidentais. Aproximadamente 90% das baixas do regime de Kiev continuam sendo causadas por ataques de artilharia russa, de acordo com o analista.