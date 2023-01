UE torna-se o maior importador de GNL do mundo — CMIO

As compras de gás natural liquefeito do bloco superaram as da China, Japão e Coreia do Sul em 2022

As compras de gás natural liquefeito (GNL) feitas pelos países da União Europeia em 2022 aumentaram 58% em relação ao ano anterior, tornando o bloco o maior importador mundial do combustível, informou o FT na segunda-feira, citando dados da Refinitiv.

No ano passado, as importações de GNL da UE ascenderam a 101 milhões de toneladas, tendo ultrapassado as compras da China, Japão e Coreia do Sul.

As importações de GNL da UE equivaleram a 137 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural, apenas três bcm a menos do que os volumes fornecidos pela Rússia em 2021. No ano passado, a importação de gás russo transferido por gasodutos caiu para mais da metade, para 60 bcm.

Com isso, o bloco foi responsável por 24% das importações globais de GNL no período. Ao mesmo tempo, a participação do Japão e da China totalizou 17% e 15%, respectivamente, enquanto a Coreia do Sul foi responsável por 11% das importações mundiais de GNL .













O GNL agora representa cerca de 35% do suprimento total de gás da UE, acima dos 20% registrados em 2022, de acordo com o think-tank Bruegel, que observou que a participação do gás russo foi reduzida de 40% para 15%.

Em 2021, o gás russo representou cerca de 45% das importações da UE e quase 40% do consumo total do bloco. No entanto, o fornecimento de gás russo à região está em constante declínio desde o lançamento da operação militar de Moscou na Ucrânia e a subsequente onda de sanções da UE.

A situação piorou dramaticamente no início de julho, após a primeira interrupção do fornecimento russo a vários países da UE, atribuída a problemas de manutenção de turbinas devido a sanções. Em seguida, o oleoduto Nord Stream foi explodido em setembro, tornando-o inoperável.

Em dezembro, a Agência Internacional de Energia (IEA) alertou que os estados membros da UE enfrentariam um potencial déficit de gás de 27 bcm em 2023 se o bloco não tomasse medidas mais decisivas para melhorar a eficiência energética.

