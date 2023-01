Viena quer substituir suprimentos russos por biogás de sua própria produção

Também na reunião do governo foram consideradas questões de fortalecimento da economia e do mercado de trabalho, bem como o trabalho anticorrupção. Quanto ao último ponto, ainda não foram nomeadas medidas concretas, que serão tornadas públicas nos próximos dias pelo Ministério da Justiça austríaco. Em geral, estamos falando de fortalecer o controle sobre o financiamento dos partidos políticos e da mídia. Foi constituído um grupo de trabalho para apresentar propostas até ao final de Março sobre um pacote de reformas do mercado de trabalho, cujo principal problema é a falta de pessoal qualificado. Em particular, como decorre do documento do serviço de imprensa do governo, estamos falando de aumento de tarifas e salários, bem como bolsas de trabalho para especialidades, pagamentos para aposentados que trabalham.