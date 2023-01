Suíça bloqueia remessas militares para a Ucrânia – membro da UE – CMIO

Citando sua neutralidade, a nação alpina se recusou repetidamente a permitir a reexportação de armas para Kiev, de acordo com Madrid

A Suíça está vetando a entrega de certos materiais de guerra fabricados na Suíça de Madri para Kiev, disse a ministra da Defesa da Espanha, Margarita Robles, na terça-feira. No entanto, ela não forneceu mais detalhes sobre quais equipamentos se aplicariam à proibição, informou a mídia local.

Falando em uma reunião de embaixadores espanhóis, Robles reiterou que Madri continuará enviando equipamento militar à Ucrânia para ajudá-la em sua luta contra a Rússia. No entanto, respondendo a uma pergunta feita pelo enviado do país a Berna, ela afirmou que a Suíça reluta em dar luz verde a remessas que exijam a aprovação da nação alpina.

“Entendemos, respeitamos e aceitamos a neutralidade, mas precisamos de alguma autorização para [sending] material da Suíça, que não está nos dando no momento”, disse ela, citada pelo jornal El Mundo.

O ministro também explicou a pressão do país para aumentar os gastos com defesa, argumentando que o conflito na Ucrânia mostrou que a Espanha vive uma situação de “insegurança absoluta”.

“Hoje, um míssil pode voar de Moscou a Madri”, ela afirmou.













O princípio da neutralidade tem sido a pedra angular da política externa da Suíça há séculos. Isso significa que Berna não pode se envolver em um conflito e não pode apoiar militarmente nenhum lado.

De acordo com essas políticas, em novembro, a nação alpina rejeitou a oferta da Alemanha para permitir a reexportação de munição de 35 mm fabricada na Suíça para tanques antiaéreos Gepard para a Ucrânia. Em junho, Berna também recusou o pedido da Dinamarca para fornecer à Ucrânia 22 veículos de combate de infantaria Piranha III fabricados na Suíça.

No entanto, naquele mesmo mês, as autoridades do país disseram que as remessas de equipamentos militares contendo peças de fabricação suíça para empresas de armamento europeias “deve permanecer possível”, mesmo que possam acabar na Ucrânia.

Apesar da posição inflexível da Suíça em relação à exportação de armas, ela aderiu às sanções que o Ocidente impôs à Rússia por causa do conflito na Ucrânia, provocando protestos de Moscou. No verão passado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que o país alpino “havia perdido sua neutralidade”, o que o torna inadequado para atuar como mediador representando os interesses diplomáticos da Ucrânia na Rússia.