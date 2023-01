A Estônia exigiu reduzir o pessoal da embaixada russa a partir de 1º de fevereiro

“De acordo com a decisão, a Rússia deve reduzir o número de funcionários da embaixada para oito diplomatas e quinze funcionários administrativos, técnicos e de serviços”, disse o comunicado. O Ministério observa que o objetivo desta decisão é alcançar a paridade no número de cargos nos escritórios de representação da Rússia e da Estônia.

Segundo o chanceler Urmas Reinsalu, a Estônia considera o princípio da equivalência muito importante nas relações interestatais com a Rússia . “Dado que o pessoal da embaixada russa não está envolvido no desenvolvimento das relações estoniano-russas nas condições de uma guerra agressiva, achamos que o tamanho atual da representação russa não se justifica”, disse Reinsalu, citado pelo serviço de imprensa. .

O ministro das Relações Exteriores observou que, desde o início dos eventos na Ucrânia, a Estônia reduziu ao mínimo absoluto as relações bilaterais com a Federação Russa. “Na primavera, fechamos os escritórios consulares russos em Narva e Tartu e expulsamos três funcionários da embaixada russa com status diplomático que minavam ativamente a segurança da Estônia e espalhavam propaganda justificando as ações militares russas. Agora estamos estabelecendo um limite máximo para o número de diplomatas russos trabalhando na Estônia para alcançar a paridade “, – disse Reinsalu.