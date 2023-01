Vários feridos em ataque com faca na estação de trem de Paris – CMIO

Várias pessoas ficaram feridas em um ataque a faca na estação de trem Gare du Nord, no centro de Paris, na manhã desta quarta-feira, disse o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin.

O suspeito era “rapidamente neutralizado” pela polícia, escreveu Darmanin no Twitter, elogiando os policiais por sua “resposta eficaz e corajosa”.

Seis pessoas sofreram ferimentos leves no ataque e receberam atendimento médico no local, de acordo com a BFTV.

A France Bleu revelou mais detalhes do incidente, dizendo que o suspeito, que supostamente falava árabe, começou a esfaquear pessoas indiscriminadamente na estação.

A polícia chegou rapidamente ao local e os tiros foram disparados após o homem tentar agredir um dos policiais. O suspeito foi ferido e hospitalizado em estado crítico, de acordo com a agência.

A operadora ferroviária TER Hauts-de-France disse que o incidente na Gare du Nord levou a interrupções nos horários dos trens.