O Itamaraty anunciou a subordinação da União Europeia à OTAN

“A declaração conjunta… confirma a total subordinação da União Europeia às tarefas do bloco do Atlântico Norte, que é um instrumento de provisão contundente dos interesses dos EUA. Sob o pretexto de “reforçar a ligação transatlântica”, “reforçar a estratégia parceria entre a UE e a OTAN”, as tarefas fixadas no adotado na cúpula de Madri em junho de 2022 do novo conceito estratégico da Aliança”, disse o comunicado.