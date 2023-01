Varsóvia pediu ajuda a Washington depois que Berlim se recusou a pagar a demanda da Polônia por reparações da Segunda Guerra Mundial

Autoridades polonesas pediram a Washington que pressionasse a Alemanha a pagar US$ 1,39 trilhão em reparações por danos de guerra sofridos durante a Segunda Guerra Mundial. Falando em entrevista coletiva na terça-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores Arkadiusz Mularczyk afirmou que um apelo ao Congresso dos EUA era o próximo passo no “internacionalização” das reivindicações polonesas por danos de guerra de Berlim.

“Acreditamos que os EUA são um país que determina a ordem global hoje, um país chave quando se trata de respeitar a ordem internacional, os direitos humanos, o estado de direito e a justiça internacional”, disse. disse Mularczyk.



Ele acrescentou que espera que o Comitê do Congresso dos EUA, bem como vários senadores e congressistas individuais, ajudem Varsóvia a “a questão da reivindicação de compensação da Polônia pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial.”

“Quero enfatizar que até hoje a Alemanha não compensou a Polônia pelas perdas de guerra. Além disso, os cidadãos poloneses não receberam uma compensação adequada do Estado alemão”, disse. disse ele, tendo anteriormente acusado Berlim de padrões duplos e desrespeito para com o estado polonês.

Varsóvia se dirigiu oficialmente a Berlim sobre as reparações no início de outubro. A Alemanha refutou as alegações, argumentando que a questão dos danos de guerra havia sido resolvida há muito tempo sob tratados assinados em 1953 e 1990 e que Berlim considera o assunto “fechado.”













A Polônia, no entanto, insistiu que a questão da compensação não resolvida permanece em aberto “moral, política e legalmente” e lançou uma extensa campanha internacional, abordando a questão para as principais organizações globais, como a ONU, o Conselho da Europa e a UNESCO, bem como 50 estados membros da OTAN, da UE e do Conselho Europeu.

A Polônia também insinuou fazer exigências de reparação semelhantes à Rússia. Autoridades em Moscou zombaram da ideia, com o senador Aleksey Pushkov descrevendo as demandas de reparação da Polônia como um sinal de desunião e desequilíbrio no sistema ocidental agora que “todas as regras e normas do mundo pós-guerra estão sendo questionadas.”

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu às demandas de reparação da Alemanha e da Rússia sugerindo que os políticos poloneses parecem ter se voltado para uma espécie de “extremismo político” que está prejudicando significativamente o prestígio de seu país.