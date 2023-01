Declínio acentuado no número de bilionários russos – Forbes – CMIO

Fortuna de quem continua na lista dos mais ricos do país encolheu devido a sanções

As sanções sem precedentes introduzidas contra indivíduos russos desde o início da operação militar de Moscou na Ucrânia impactaram drasticamente a lista das pessoas mais ricas da Rússia, de acordo com as últimas estimativas da Forbes.

Além disso, dados rastreados pela revista mostram que os que permaneceram no topo da lista dos ricos do país viram suas fortunas minguar.

Alexey Mordashov, presidente da gigante do aço Severstal, liderou a lista dos maiores perdedores, com sua riqueza caindo US$ 11,1 bilhões em 2022 para US$ 18,4 bilhões.

“As sanções ocidentais forçaram muitos dos [billionaires] para resgatar seus impérios multibilionários, enquanto a quebra do mercado de ações reduziu as estimativas de fortuna”, A Forbes Rússia informou na terça-feira, acrescentando que 68 empresários russos, cujo capital ultrapassou US$ 1 bilhão em dezembro de 2022, viram suas fortunas caírem ao longo do ano.

Mordashov foi seguido por Tatyana Bakalchuk, CEO da maior gigante de comércio eletrônico e entrega da Rússia, Wildberries, cuja fortuna caiu quase pela metade, para US$ 4,7 bilhões. O fundador do Tinkoff Bank, Oleg Tinkov, que revelou ter renunciado à cidadania russa em outubro, perdeu US$ 5,9 bilhões. Sua fortuna supostamente era de cerca de US $ 870 milhões no final do ano passado.













O ex-proprietário do clube de futebol inglês Chelsea, Roman Abramovich, ocupa o quarto lugar em termos de perdas monetárias, tendo se despedido de cerca de US$ 5,6 bilhões. A riqueza de Abramovich chegou a US$ 8,7 bilhões.

A lista das dez pessoas mais ricas da Rússia cujas fortunas foram afetadas pelas sanções também inclui o ex-chefe da Lukoil, Vagit Alekperov (queda de US$ 5,1 bilhões para US$ 21 bilhões), o empresário Leonid Fedun (queda de US$ 4,2 bilhões para US$ 7,5 bilhões) e o presidente da a Fundação Skolkovo, Viktor Vekselberg (queda de US$ 4,1 bilhões para US$ 5,2 bilhões).

Os ligeiramente menos afetados pelas sanções incluíram o proprietário do Volga Group Gennady Timchenko (queda de US$ 3,97 bilhões para US$ 20,8 bilhões) e o CEO da segunda maior produtora de gás da Rússia, Novatek Leonid Mikhelson (queda de US$ 3,3 bilhões para US$ 24,4 bilhões).

