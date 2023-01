Nação da UE pressiona pela apreensão de ativos russos – Bloomberg – CMIO

Espera-se que a Estônia apresente um projeto de lei este mês, antes de um acordo em todo o bloco em Bruxelas

As autoridades da Estônia planejam apresentar uma estrutura legal que permita a apreensão de ativos russos congelados até o final deste mês, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mihkel Tamm.

Em dezembro, o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Urmas Reinsalu, prometeu elaborar o plano para confiscar ativos russos sem esperar por uma decisão de toda a UE.

Ao mesmo tempo, a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, que ganhou popularidade por sua postura vocal contra Moscou, disse que os estados membros da UE “Precisamos trabalhar para garantir a responsabilização pelo crime de agressão e usar os ativos congelados da Rússia.”

Em meio às sanções que se seguiram ao lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia em fevereiro passado, a UE e outros países do G7 supostamente congelaram cerca de € 300 bilhões (US$ 311 bilhões) em reservas do banco central russo, juntamente com bilhões em ativos pertencentes a indivíduos russos sancionados e empresas.

Tallinn planeja apresentar seu rascunho quando a Comissão Européia finalizar um acordo em todo o bloco lidando com os fundos congelados.

De acordo com a Unidade de Inteligência Financeira da Estônia, os ativos congelados em contas russas no país totalizam quase € 20 milhões (US$ 21,5 milhões).

No início deste mês, surgiram relatos na mídia de que Berlim está aberta a usar os ativos confiscados do banco central russo para financiar a reconstrução da Ucrânia se os aliados da Alemanha seguirem o exemplo.

