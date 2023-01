ONU elogia grande conquista ambiental – CMIO

A camada de ozônio está se recuperando gradualmente devido ao esforço da humanidade para eliminar gradualmente os agentes destrutivos, de acordo com um novo relatório

A camada de ozônio da Terra está a caminho de ser totalmente restaurada dentro de quatro décadas devido ao sucesso da humanidade em combater o uso de produtos químicos nocivos, disse um grupo de especialistas apoiados pela ONU na segunda-feira.

O painel de especialistas, que inclui pesquisadores de várias instituições globais proeminentes, confirmou que o Protocolo de Montreal de 1987, um acordo ambiental histórico que regulamenta as substâncias que destroem a camada de ozônio, está funcionando conforme o esperado. Como resultado, a humanidade conseguiu eliminar quase 99% das substâncias proibidas que danificam a camada de ozônio, de acordo com o último relatório do painel sobre o andamento do protocolo.

A análise conclui que houve uma recuperação notável da camada protetora de ozônio na estratosfera superior, diminuindo a exposição humana aos raios ultravioleta. O escudo de ozônio é vital para o planeta, pois absorve a maior parte da radiação solar.

Segundo o relatório, se a humanidade mantiver suas políticas atuais, o escudo de ozônio será restaurado ao nível de 1980 até 2040. Durante o mesmo período, na Antártica e no Ártico, onde a camada de ozônio é mais fina, a recuperação deverá atingir esse limiar em 2066 e 2045, respectivamente.













“O impacto que o Protocolo de Montreal teve na mitigação das mudanças climáticas não pode ser exagerado”, disse. disse Meg Seki, secretária executiva do Secretariado de Ozônio do Programa Ambiental da ONU.

Diz-se também que este quadro jurídico teve um impacto global positivo no ambiente, uma vez que ajudou a mitigar o aquecimento global em cerca de 0,5°C.

O fenômeno de um buraco de ozônio foi descoberto pela primeira vez em 1985, com cientistas emitindo alertas sobre as terríveis consequências que o esgotamento da camada de ozônio pode apresentar. Um aumento no nível de raios ultravioleta representa um risco de casos mais frequentes de câncer de pele e catarata em humanos, além de ter um enorme potencial de prejudicar a natureza.