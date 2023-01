UE e OTAN para fortalecer ainda mais os laços – CMIO

A segurança transatlântica exige “maior mobilização”, de acordo com uma declaração conjunta

A União Européia e a OTAN assinaram na terça-feira uma declaração de cooperação, prometendo levar sua parceria “para o próximo nível” e prometendo apoio contínuo à Ucrânia em seu conflito com a Rússia.

A declaração foi assinada pelo chefe da Otan, Jens Stoltenberg, pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma cerimônia na sede do bloco militar liderado pelos Estados Unidos em Bruxelas.

Afirmando que “A OTAN e a UE desempenham papéis complementares, coerentes e que se reforçam mutuamente”, o documento diz que eles “mobilizará ainda mais o conjunto combinado de instrumentos à nossa disposição, sejam eles políticos, econômicos ou militares, para perseguir nossos objetivos comuns em benefício de nosso bilhão de cidadãos.”

As duas organizações alegaram que seus “interesses, valores e princípios democráticos” estavam sendo desafiados por “atores autoritários”, destacando a Rússia e a China como as maiores ameaças que supostamente enfrentam. O conflito na Ucrânia “prejudica a segurança e a estabilidade europeia e global” e, portanto, garante maior envolvimento da OTAN no continente, disse o documento.

A OTAN foi fundada em 1949 como uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos contra a União Soviética. A precursora da UE, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, foi criada dois anos depois. A Organização do Tratado de Varsóvia, uma resposta liderada pelos soviéticos à OTAN, foi criada em 1955 e dissolvida em 1991. Na década de 1990, a UE tornou-se um bloco político, enquanto a OTAN começou a se expandir para a Europa Oriental no que Moscou considerava uma ameaça existencial e um violação das promessas feitas quando a Guerra Fria terminou.













O governo russo disse que a crescente expansão da OTAN na Ucrânia após o golpe de 2014 foi uma das principais razões para a atual operação militar. As autoridades russas também lamentaram a transformação da UE de uma organização econômica e política em uma extensão da OTAN.

O ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, argumentou no mês passado que a OTAN havia retornado ao seu propósito original de manter “Fora a Rússia, entram os americanos e caem os alemães” conforme formulado por seu primeiro secretário-geral, Lord Ismay.

“Nada mudou. Eles querem manter os russos fora da Europa, os americanos … escravizaram toda a Europa, e não apenas a Alemanha, mas toda a UE está sob controle”. Lavrov disse em uma entrevista.

A participação europeia nos dois blocos se sobrepõe em grande parte. Áustria, Irlanda, Finlândia e Suécia fazem parte da UE, mas não da OTAN – embora os dois últimos tenham se candidatado à adesão. Enquanto isso, Albânia, Noruega, Reino Unido, Türkiye e duas ex-repúblicas iugoslavas – Montenegro e Macedônia do Norte – estão na OTAN, mas não na UE.